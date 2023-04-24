NHTSA表示，召回的車款包括2019至2023年出廠的Silverado 4500HD、5500HD及6500HD。通用表示，這次召回是預防性措施，強調剎車液瑕疵並未造成任何車禍或人員傷亡。
剎車液瑕疵 通用召回雪佛蘭Silverado卡車
美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，通用汽車近日通知將在美國召回最多4萬台雪佛蘭Silverado卡車，原因是部分卡車剎車液會流入剎車壓力感應器，可能造成電線短路而引發起火事故。
美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，通用汽車近日通知將在美國召回最多4萬台雪佛蘭Silverado卡車，原因是部分卡車剎車液會流入剎車壓力感應器，可能造成電線短路而引發起火事故。
NHTSA表示，召回的車款包括2019至2023年出廠的Silverado 4500HD、5500HD及6500HD。通用表示，這次召回是預防性措施，強調剎車液瑕疵並未造成任何車禍或人員傷亡。
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