Transport Topics公布2023全球海運、空運貨代50強榜單，該榜單以貨量為排名依據，與去年相比，2023年全球海運貨代前10名中，僅有第10名發生變化，法國貨代公司喬達集團（Geodis）從上年的第13名升至第10名；2023全球空運貨代50強榜單中，前3位為德迅、DHL、DSV，中菲行(5609)在全球海運排名第41名，空運第23名。