2023名全球海運貨代中，德迅（Kuehne+Nagel）排名第1，年貨量438.6萬TEU；中國外運（Sinotrans）排名第二，年貨量389.0萬TEU；DHL排名第三，年貨量329.4萬TEU；中菲行排名第41，年貨量22.4萬TEU。

2023全球空運貨代50強，第1仍然是德迅，年貨量223.2萬噸；DHL位居第二，年貨量190.2萬噸；DSV排名第三，年貨量155.8萬噸，中菲行年貨量23.8萬噸，排名第23名。

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