2023名全球海運貨代中，德迅（Kuehne+Nagel）排名第1，年貨量438.6萬TEU；中國外運（Sinotrans）排名第二，年貨量389.0萬TEU；DHL排名第三，年貨量329.4萬TEU；中菲行排名第41，年貨量22.4萬TEU。
2023全球空運貨代50強，第1仍然是德迅，年貨量223.2萬噸；DHL位居第二，年貨量190.2萬噸；DSV排名第三，年貨量155.8萬噸，中菲行年貨量23.8萬噸，排名第23名。
Transport Topics公布2023全球海運、空運貨代50強榜單，該榜單以貨量為排名依據，與去年相比，2023年全球海運貨代前10名中，僅有第10名發生變化，法國貨代公司喬達集團（Geodis）從上年的第13名升至第10名；2023全球空運貨代50強榜單中，前3位為德迅、DHL、DSV，中菲行(5609)在全球海運排名第41名，空運第23名。
2023名全球海運貨代中，德迅（Kuehne+Nagel）排名第1，年貨量438.6萬TEU；中國外運（Sinotrans）排名第二，年貨量389.0萬TEU；DHL排名第三，年貨量329.4萬TEU；中菲行排名第41，年貨量22.4萬TEU。
2023全球空運貨代50強，第1仍然是德迅，年貨量223.2萬噸；DHL位居第二，年貨量190.2萬噸；DSV排名第三，年貨量155.8萬噸，中菲行年貨量23.8萬噸，排名第23名。
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