台鐵是不少人重要的通勤工具，一名網友近日搭乘台鐵，進站才發現北上和南下都誤點，他怒轟「怎麼這麼容易誤點？」網友點出3大原因，包括鐵路障礙多、台鐵車種多、管控系統老舊等因素導致經常延誤，也有人緩頰說「全世界火車誤點率更誇張，台鐵算是非常好了，也別跟日本比較，因日本的大眾運輸比較貴。」

原PO近日於PTT八卦板指出，22日早上到火車站要搭火車，進站才發現不論北上或南下都誤點，但站內廣播很小聲，他聽不清楚誤點原因，不滿轟「台鐵怎麼這麼容易誤點？學學人家高鐵好嗎？」

貼文引發議論，網友也點出台鐵經常延誤的關鍵原因，「鐵路上障礙很多」、「車種多呀！又有貨車，車子有狀況都有可能誤點」、「我覺得是管控系統太老舊」、「平面狀況多啊！都高架就會準很多」。也有人認為安全比準點更重要，「安全沒出事比準點更重要」、「誤點總比出軌或撞山好吧」、「要不要先去查查全世界的火車誤點率，台鐵算是非常好了，也不用拿來比日本，日本的大眾運輸多貴你知道嗎？」

留言中也有網友留言大酸，「不會誤點就不叫台鐵」、「台鐵日常不意外」、「準時才是八卦」、「有遇過台鐵一直加誤點時間，從幾分鐘加到幾小時，最後索性就把電子看板關閉」。