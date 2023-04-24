主動脈剝離形成的腫瘤。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

急性A型主動脈剝離。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

主動脈弓支架修補。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮1名50多歲廖先生中風多年，去年因急性A型主動脈剝離合併心包膜填塞（心臟被血塊壓迫）差點喪命，所幸在醫院耗費10個小時手術將他從死神手中拉回，不過1年追蹤發現，其降主動脈瘤擴大到逾6.5公分，猶如致命未爆彈，經評估患者已無法承擔傳統開放式手術風險，改採「微創主動脈弓修補支架置放手術」，廖男復原狀況良好。

中風臥床10多年的廖先生去年主動脈剝離，卻因長期使用抗凝血劑，手術後無法止血，一度危及生命，所幸在花蓮門諾醫院團隊搶救下，平安恢復，不過近1年在門診定期追蹤時，電腦斷層顯示剝離的降主動脈瘤持續擴大，今年2月再度接受手術。

「若再使用傳統手術恐危及患者生命！」門諾醫院心臟外科醫師黃振銘於術前評估時說，廖先生降主動脈瘤持續擴大超過6.5公分，已達隨時破裂的危險臨界值，一般人會進行傳統開放式手術，進行主動脈弓置換，但他去年手術過程大出血，加上中風多年仍在服用抗凝血劑，無法承受傷口相對較大的手術，與家屬充分溝通後，決定使用微創主動脈弓修補支架置放術，傷口小、術後疼痛較少，相對加快復原速度。

黃振銘表示，微創主動脈弓修補支架置放術主要是利用導管將支架放入主動脈弓所有分支中，並利用較大支架蓋住破口，讓血流順利從血管支架內經過，不過這項手術難度較高，國內只有少數醫院能執行。

「感謝門諾醫院再救先生一命！」廖太太說，先生未開刀前因降主動脈剝離影響消化吸收，體重一直變輕，臉頰及肚子明顯凹陷，餵食流質食物不到半小時就會排泄，身體嚴重無法獲取養分，不過他已走過生死關頭一次，當她聽到要再開刀時，內心忐忑不安，所幸手術順利且復原狀況良好，且術後除沒留下明顯傷口，比較不怕感染，且飲食吸收均有進步，照顧也安心，不必再擔心主動脈瘤隨時恐破裂而危及生命。

黃振銘表示，主動脈是帶著血液離開心臟的大血管，將血液分送到全身，「主動脈瘤」代表主動脈壁異常，若血管壁變得太薄，膨脹變大就容易破掉。由於患者近8成有高血壓病史，建議三高患者每天養成定時量測血壓，控制血糖、血脂肪及運動的習慣，若發生胸悶、胸痛等情形，就應立即送醫治療。

他也呼籲，有主動脈瘤、主動脈剝離病史的患者，一定要定期回診追蹤。即使曾經接受主動脈置換或支架修補手術，血管壁還是有可能會持續病變，導致支架出現位移狀況或新的剝離，因此術後須長期追蹤，確定主動脈的狀況，避免再度出現剝離或主動脈瘤破裂而危及病人的生命安全。