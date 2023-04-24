昨晚在嘉義縣市牙醫師公會聯合會員大會上，5捐贈團體上台一起合影，接受健保署與牙醫師公會的感謝。（呂妍庭攝）

昨24日晚嘉義縣、市牙醫師公會會員大會，在副總統賴清德、衛福部長薛瑞元、前衛福部部長陳時中等人共同見證下，第一銀行文教基金會捐贈嘉義縣番路、東石2鄉衛生所牙科診療設備，總計中央健康保險署已陸續媒合5個民間團體捐助50座牙科診療椅至有需求的偏鄉地區，總金額近2000萬元。

健保署南區業務組林純美表示，東石鄉、番路鄉均無牙醫診所執業，東石鄉居民日常僅依靠嘉義縣牙醫師公會每周至東石衞生所提供1到2次門診，去年2022年統計近70診次、看診527人次，計726位當地居民接受服務，而番路衛生所同時為長照照管中心分站，由醫師曾惠彥每周五免費提供65歲以上設籍嘉縣長者假牙檢診服務，但兩衛生所牙科設備皆使用多年，十分老舊，急需汰換。

去年林純美主動邀請嘉義縣牙醫師公會理事長張世諴、第一銀行文教基金會代表實地訪視後，第一銀行文教基金會主動捐贈牙科診療椅，實質完善牙醫師的診療設備。

昨晚在嘉義縣市牙醫師公會聯合會員大會上，南區健保署也策畫第一銀行文教基金會捐贈儀式，並請其他4家捐贈團體，包括台南開基玉皇宮、國際扶輪3470地區善化扶輪社、台南夢時代扶輪社及台南幸福扶輪社代表等一起合影，感謝愛心團體對健保署傳愛偏鄉的堅定支持，上台接受健保署與牙醫師公會最高感謝。

林純美進一步表示，健保署會持續致力於優化偏鄉醫療服務品質，運用專款鼓勵牙醫師人力投入偏鄉地區服務，增進居民就醫可近性，感謝5個民間團體的善舉，為偏鄉提供完善的牙科診療設備，有最好的牙科診療設備，醫師才能發揮最大醫療效益，後續將由台南幸福扶輪社接棒，捐助8座校園牙科診療設備贈予偏鄉小學。

昨賴清德也肯定牙醫師們仁心無私的奉獻，親自頒發服務滿30年、40年資深醫師醫療奉獻獎，嘉縣衛生局長趙紋華表示，牙科是嘉義縣最缺乏的醫療資源之一，縣轄幅員遼闊致民眾就醫不便，感謝嘉義縣牙醫師公會團隊提供牙科醫療照護與協助政策推動，從校園口腔保健、身障社福機構牙科服務到重大施政樂齡假牙裝置，口腔保健醫療專車深入偏鄉巡迴，提供可近性牙醫療服務，完善民眾口腔照護，讓縣民幸福在嘉！