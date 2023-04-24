歌手嚴爵2009年出道，創作過多部偶像劇歌曲，代表作包含《好的事情》、《暫時的男朋友》，而淡出樂壇5年的他，如今又多了新身分，昨（23日）在臉書歡慶35歲生日，同時宣布將進軍德州撲克產業，興奮直喊：「35歲的鮪魚肚大叔，正式出發！」

嚴爵昨（23日）在臉書感謝大家的生日祝福，好久不見的他，也藉此宣布好消息，「今年35歲的我，給自己立了一個熱血的目標，在這邊跟你們分享，也邀請你們與我一同寫下屬於自己後青春期的詩」，表示自己在今年轉戰德州撲克產業。

他說道會先以月底的亞洲巡迴賽作為出發點，接著再挑戰夏天的世界巡迴賽，同時也分享和德州撲克玩家兼Youtuber小六、丁特、滴妹、查理的合照，「把生日這篇獻給了德州撲克，也是表達了我對這件事情的認真」，更加碼預告之後會分享比賽成績，「希望能夠激起大家生命中那份屬於自己的浪漫，繼續燃燒吧」。

事實上，嚴爵2017年在唱片公司合約到期後，就決定卸下歌手身分回到美國，對音樂仍有熱情的他，在2020年成立工作室「鮪魚肚影音」從事幕後工作，並擔任老闆培育樂壇新人，更在2021年與圈外女友結婚，而他幸福肥的模樣，可見非常滿意現在的生活。