中國大陸四川省什邡市鎣華鎮的知名網紅景點、被形容為「迷霧森林」的天鵝林場，近日爆發命案，有3名外地人於該處服毒輕生；由於湖南省張家界市天門山景區，4月初也才剛發生3男1女集體跳崖憾事，因此天鵝林場的輕生事件格外引起關注。

4月22日下午，有民眾經過天鵝林場三道岩時，看見2男1女躺在一處平台上，3人臉色蒼白已經斷氣；另名目擊者告訴《紅星新聞》，發現3名死者時，女性躺在中間，男性分別躺在她的2邊。

當地一名村幹部指出，獲報後，民警、民兵、消防員、村民…等共100多人隨即上山，一直忙到23日凌晨，死者遺體才被抬下山送往殯儀館；他透露死者身上都有攜帶身分證，3人皆為1990年後出生。

而於今（24）日凌晨1點55分，什邡市公安局發布通報，指出死者分別為30歲的謝姓女子（四川巴中人）、26歲的周姓男子（福建泉州人）及23歲的梁姓男子（河南許昌人），他們是在林場深處服毒自殺身亡，相關調查目前仍在進行中。

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