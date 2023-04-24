道瓊工業指數4月22日上漲22.34 點（0.07％），以33,808.96點作收；標準普爾500指數微漲3.73點（0.09％），收4,133.52點；那斯達克指數上漲12.9點（0.11％），收12,072.46點；費城半導體指數在台積電ADR走跌情況下，終場報價下跌24.843點（-0.82％），收3,021.437點。

群益投顧指出，萬六大關可能成為第二季指數天花板，資金減碼強勢股，轉為震盪整理。在分析焦點上，首先關注美財報效應，包括NETFLIX、TESLA財報不如預期，科技股股價「領先」反應，牽動周邊供應鏈走勢。

其次，急單與訂單遞延同時出現下，急單消息激勵股價，訂單遞延則引發獲利賣壓。而台灣3月外銷訂單465.8億美元，呈現連7月負成長，全球經濟受通膨及升息循環影響，終端需求低迷，庫存去化仍持續當中，預估4月接單將比3月糟，仍難擺脫衰退陰影。

但整體來看，台灣今年起各類股平衡發展，半導體下跌並未引發全面性賣壓，除了電動車、能源類外，軍工股及殖利率題材量價齊揚，航運股也出現反彈，代表2023年指數與行情會出現分歧，雖然指數空間有限，但族群行情將星火燎原。

台新投顧則認為，近期國際記憶體IDM大廠減產，將有助改善2023年DRAM供需，預期第三季有望供需平衡進而好轉，對記憶體股價偏正向看待。