北富銀說明，澳洲雪梨代表人辦事處自2021年7月成立後，在蒐集澳洲當地商情、掌握市場即時資訊及進行當地產業研究上均發揮顯著效益，帶動全行承作澳紐地區案件量提升，授信餘額大幅成長86%。未來升格為澳洲雪梨分行後，將可進一步強化當地客戶關係，擴大海外客戶基礎，並發揮串連東西商貿往來之樞紐優勢，推進跨境業務發展。

2022年澳洲GDP規模達1兆3千億美元，經濟成長率3.8%，為全球第12大經濟體，國民人均所得在全球名列前矛，且政經環境穩定、金融體系健全，是相當重要的先進市場。近年台灣與澳洲雙邊經貿關係密切，澳洲雪梨分行可發揮金融橋樑作用，深化兩地企業合作交流，同時透過與北富銀其他海外據點服務及富邦集團亞太資源的整合，全方位滿足客戶在資金、投資、避險等各面向需求，協助企業強化國際競爭力。

因應氣候變遷，澳洲政府近年來廣泛應用再生能源並加大對綠氫等轉型能源的研究投入，相關科技水準居全球翹楚。北富銀長期致力環境永續，日後澳洲雪梨分行除了在天然氣、電信、基礎建設及金融等澳洲重要產業上，與本地企業建立穩定合作關係，更將聚焦新能源領域開展互動契機，期能發揮金融影響力促進台澳兩地綠能交流合作，為永續再添助力。

北富銀以「成為亞洲一流的金融機構」為發展願景，積極擴大全球布局，目前在台、港、中、越、星、印尼、澳洲等國家皆已設有服務據點，未來亦將秉持永續經營理念，持續發展創新金融產品與服務，提供全方位優質服務，成為客戶接軌國際最佳金融夥伴。