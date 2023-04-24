中國和歐盟國家之間近期密切互動，但中歐關係也因法國總統馬克宏稱不該做美國的「附庸」，再度引發討論。中國駐歐盟使團團長傅聰對此表示，不應將中歐關係與烏克蘭問題捆綁，更不能以犧牲中歐關係和中國利益為代價發展對美關係。

澎湃新聞報導，傅聰受訪表示，他注意到歐洲就「戰略自主」展開了熱烈的討論。他稱，中方支持歐洲聯合自強，堅決反對搞陣營對抗。

傅聰指出，中方始終從戰略高度和長遠角度看待中歐關係，希望歐方形成更為獨立、客觀的對華認知，奉行務實、積極的對華政策，同中方一道，推動中歐關係行穩致遠。

談及烏克蘭衝突的背景時，傅聰認為，中歐關係是多面向的，不是單一議題的，中歐關係不針對、不依附、也不受制於第三方，不應將中歐關係與烏克蘭問題捆綁。烏克蘭問題不應成為中歐之間的問題，更不應成為雙方交流合作的障礙。

傅聰強調，歐方不應透過烏克蘭危機的棱鏡看待中歐關係，更不能以犧牲中歐關係和中國利益為代價發展對美關係。他稱，中方希望並相信，歐盟有勇氣、有智慧、有能力實現真正戰略自主。

他也透露，舉辦新一次中歐領導人會晤是今年中歐雙方最重要的政治議程，目前雙方正加緊對接，積極推進各項籌備工作。他敦促，雙方要以建設性態度加強溝通協商，秉持正確認知，妥善管控分歧，保持中歐關係沿著正確的軌道向前發展。