運安會代理主委許悅玲今（24）日首次以代主委身分面對立委質詢，許悅玲（左1）與內部嗆許的專委李綱（左3）中間隔著專委葉名山而坐。（簡立欣攝）

國家運輸安全調查委員會前主委楊宏智今年2月因「泡湯風暴」而倉促下台，不料代理女主委許悅玲又在內部群組被嗆，搞得烏煙瘴氣。許悅玲今（24）日首次以代主委身分面對立委質詢，被問到是否運安會有內鬥、爆料、互扯後腿等情事，許一開始表示「的確是長期存在在我們組織的狀況」，後來才改口說是內部意見表述。立委則表示對八卦沒興趣，但運安會這樣要怎麼做事？如何讓國人信任？

今年2月初楊宏智被周刊直擊蹺班摸魚，搭公務車到宜蘭泡湯、飲宴，2月11日楊請辭獲准，行政院隨即指派副主委許悅玲代理，不過運安會內部風暴未了，周刊指出「挺楊派」的楊宏智台大機械系學弟、專任委員李綱，在93人內部群組多次嗆許悅玲，會議上砲轟許「私德有問題、介入他人婚姻」等，運安會政風室並大動作調閱相關紀錄及約談基層人員，企圖找出楊案的吹哨者。

運安會委員今日列席立法院交通委員會，報告業務概況及立法計畫並備質詢。在野立委陳椒華首先問許，周刊報導的運安會內部衝突，包括內鬥、爆料、互扯後腿，是否為真？許悅玲先是說，的確最近大家在媒體上都看到，這是長期存在在我們組織的狀況，只是在這個時間點爆發。陳椒華問：「你說長期？你在運安會多久？（許回3年多）你是說這3年都這樣嗎？」

之後國民黨立委洪孟楷質詢時，表示國人期待運安會專業表現，但是今年開春以來，運安會躍上媒體都是負面新聞。運安會內部群組爭鋒相對，代主委剛剛說是內部長期文化，這是現在進行式嗎？許悅玲說，2月底已經跟周刊回應過，這是意見不同的表述，「我不會說這是內鬥。」

洪孟楷說，所以這不是內鬥、宮鬥、對嗆嗎？如果說運安會一個群組，變成宣洩情緒、指責批評，這樣怎麼做事？是要選邊站嗎？他強調運安會委員不要因私害公：「我對八卦沒興趣，也不想看捕風捉影，但你們這樣表現，國人對運安會沒辦法信任。」

民進黨立委李昆澤表示，朝野立委10年來致力推動運安會成立，表現卻令國人失望。他對許悅玲表示，3個月內如果情況沒改善，「我認為你要考慮自己的定位。」