4月24日是第8個中國航太日，中國工程院院士、大陸探月工程總設計師吳偉仁近日接受陸媒專訪時介紹說，嫦娥七號計畫2026年前後實施發射，其主要任務是去月球南極尋找月球存在水的證據，任務非常複雜，風險係數也非常高，有望成為第一個在月球南極降落的航天器。

大陸央視新聞客戶端報導，嫦娥七號將由月球軌道器、著陸器、巡視器和飛躍器等部分組成，它們將在月球南極執行複雜的探測任務。

被問及嫦娥七號前進月球南極的挑戰性，吳偉仁指出，第一，這是人類第一次在月球南極降落，「我們並不清楚月球南極的地形地貌，要透過軌道詳查後，初步選定了降落點，最後實施的時候再確定具體在哪個地方」。

吳偉仁續指，第二，嫦娥七號在月球需要長期工作，月球溫度、環境都是很惡劣的，和地球的南極北極一樣有極晝和極夜的現象。「我們現在初步估算在月球南極，一年中能夠長期有光照的大概有100天左右，但是它是低溫」，低到了攝氏零下100多度，「長時間經受低溫是我們面對的一個很大的難點」。

吳偉仁表示，不同於此前著陸月球的嫦娥三號、四號和五號，由於嫦娥七號任務的特殊性（飛躍器要在坑裡找水），需要特意尋找坑多的地方著陸，因此挑戰極高。「要去來回飛，要起飛幾次，希望能夠找到水，而且坑也比較深一點，最好是長時間太陽照不著的」，這對著陸點提出了新的要求，受到很多限制。