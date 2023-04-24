哈利王子出生

隨著英王查爾斯5月6日即將加冕，昔日有關他的種種爭議話題，又重新浮現。而其中最引人關注的，還是他和前妻的話題。英國王妃黛安娜生前曾說，哈利王子出生是她婚姻「完了」的那一刻。反之，獲得授權的查爾斯三世自傳中則說，當時他為了黛妃，而和那些她認為「密謀反對她」的朋友斷了關係。

據《新聞周刊》（Newsweek）23日報導，無論是查爾斯或黛妃，似乎都視哈利出生為雙方關係破裂的重要時刻，但兩人對當時的狀況說法卻截然不同。黛妃說，就在哈利出生前幾星期，他們夫妻「十分十分親密」，但後來兩人的婚姻就破裂了。其實黛妃早在嫁給查爾斯前，早就懷疑他和卡蜜拉間有私情。

不過，查爾斯受訪，並於1994年出版的自傳中說，黛妃心情起伏不定，而為了努力安撫她，他甚至疏遠朋友。儘管查爾斯即將加冕為王，而卡蜜拉也將戴上后冠，但許多人還是會從黛妃的觀點來看待兩人的關係。

「哈利出生前6個星期，我們十分十分親密，簡直是空前絕後的親密，」黛妃在為《黛安娜傳》（Diana: Her True Story）的秘密錄音中說，「隨著哈利出世，突然間我們的婚姻整個就天崩地裂。」

而哈利是在1984年9月出生，也就是查爾斯和黛妃1981年7月在倫敦聖保羅大教堂（St. Paul's Cathedral）舉行世紀婚禮的3年後。儘管黛妃並未具體詳述細節，但證實她曾向女王提起這事。但女王當時認為，暴食症是她 婚姻的問題所在。然而，黛妃卻認為，那是問題出現的徵兆。