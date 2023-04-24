因應高齡化時代來臨，嘉義縣衛生局致力推動高齡友善健康照護機構，積極輔導醫療院所加入友善隊伍，近期增加6間高齡友善診所。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

因應高齡化時代來臨，嘉義縣衛生局致力推動高齡友善健康照護機構，積極輔導醫療院所加入友善隊伍，近期增加6間高齡友善診所。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

因應高齡化時代來臨，嘉義縣衛生局致力推動高齡友善健康照護機構，積極輔導醫療院所加入友善隊伍，近期增加6間高齡友善診所。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

因應高齡化時代來臨，嘉義縣衛生局致力推動高齡友善健康照護機構，積極輔導醫療院所加入友善隊伍，繼3家診所通過高齡友善服務診所自我評核後，近期又多了6家「高齡友善診所」，分別為朴子市祥和診所、水上鄉昭安診所、中埔鄉施昌德耳鼻喉科診所、民雄鄉安馨民雄診所、竹崎鄉林光診所及活泉診所。

自2018年起，衛生局已輔導轄內4家醫院及18個鄉鎮市衛生所，全數通過高齡友善健康照護機構認證，2021年有3家診所通過高齡友善服務診所自我評核，去年再有祥和診所、昭安診所、施昌德耳鼻喉科診所、安馨民雄診所、林光診所及活泉診所等6家診所申請加入，公私協力，營造高齡友善醫療讓就醫環境，齊力守護長者健康。

嘉縣衛生局長趙紋華也特別親臨朴子市祥和診所頒發「高齡友善服務診所自評通過」標章，感謝6家基層診所營造高齡友善服務環境，使長者就醫感受舒適與便利，提高就醫服務品質。

趙紋華說，為因應高齡人口快速增加及超高齡社會，衛生局持續推動更多診所加入「高齡友善服務診所」行列，呼籲各基層診所一起參與，共同提升高齡者連續性的全人照顧。