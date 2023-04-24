近日大陸部分地區出現新增的XBB.1.16變異株病例，加上「五一」假期將近，被擔心是否下一波疫情高峰將臨，香港大學李嘉誠醫學院生物醫學學院教授、病毒學專家金冬雁表示，「五一」假期人員流動的增加最多造成疫情的小幅上升，認為大陸國內目前不存在新冠大規模流行的土壤或條件。

據中新網引述金冬雁說，最近大陸境內剛發現已傳入的XBB.1.16毒株是BA.2衍生的毒株，致病性沒有明顯提高，無需過度擔心。從全球多個國家和地區新冠疫情趨勢來看，未來因XBB.1.16引起疫情在局部或全球大規模暴發的可能性微乎其微。

首都醫科大學附屬北京佑安醫院呼吸與感染性疾病科主任醫師李侗曾說，從當前的住院比例、病患重症發生率來看，沒有發現較之前有明顯變化。XBB.1.16變異株致病率和之前相比也未見有所增加。

李侗曾表示，「五一」假期外出及聚會可能增多，感染人數有可能會增加。他表示，近期增加感染風險的人群主要是之前沒有感染過、或沒打疫苗與以及免疫力者。