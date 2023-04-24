其中，擁有林場的永豐餘(1907)旗下林漿紙大廠華紙(1905)連3日強勢上攻漲停，今日以23.1元改寫去年2月中以來近14月高價，隨後漲停雖打開，早盤仍維持逾8％漲勢，領漲造紙股。三大法人自19日起轉多操作，合計上周買超383張。

造紙大廠正隆(1904)做為國內首家取得國際碳權交易資格的企業，已註冊7.9萬公噸碳權、累計1萬1917張再生能源憑證，手握充裕資源因應，股價今日飆漲8.22％至32.9元，為去年5月中以來11個月高點，早盤維持近5％漲幅，惟三大法人上周反手賣超達1385張。

工紙大廠榮成(1909)則在中國大陸持續減碳改造生產設備、累積製程碳匯，由於潛在利益可觀，股價今日同步勁揚5.75％至18.4元，早盤維持逾3％漲幅。不過，三大法人上周反手賣超達5697張。

永豐餘投控因應趨勢新設碳管理事業群，將建構碳權管理平台，達成協助減量、抵換或交易目的，今日股價勁揚5.62％至31.95元，早盤維持逾2.5％漲勢。不過，三大法人上周五大舉賣超達5919張，使上周合計轉為賣超2015張。