日本42歲人氣團體「放浪兄弟」主唱ATSUSHI（佐藤篤志）突然宣布暫時停止表演活動，本人也在社群平台公告自己因為一氧化碳中毒嚴重影響日常生活，導致目前仍無法長時間登台演唱，只能忍痛選擇停工，他也相當擔心後遺症會持續一輩子，並向粉絲喊話：「請等我回到舞台。」

ATSUSHI透露大約在3月中旬時和工作相關人士一起聚餐，感到身體不適，聚會後馬上就醫，被醫生診斷疑似一氧化碳中毒，而當時在場其他人也出現類似症狀。他也表示之後1個半月內出頻繁出現頭痛、噁心等症狀，連起床都有困難，嚴重影響日常生活，至今兩個月，偶爾還會有言語困難說不出話，過隧道或搭飛機時耳壓嚴重還會頭痛。

ATSUSHI對此狀況感到相當憂心，表示自己「無法聽大聲的音樂，也很難長時間唱歌，不得不停止演唱會或演唱的工作」，不禁沮喪吐露，「要是繼續這樣一直治不好該怎麼辦……」，另外表示自己過去也曾患有自律神經方面的病症，可能會造成併發症狀。對此，他選擇公開向粉絲說明病情，喊話道：「請等我回到舞台」。

事實上，ATSUSHI作為「放浪兄弟」的元老級成員，同時也是AKIRA（黑澤良平）同團兼師兄，過去曾因故宣布退團，並隨著去（2022）年7月的限定復活，正式於同年12月21證實回歸；然而回歸團體後短短4個月的時間，就因為一氧化碳中毒而不得不中止活動，粉絲們紛紛替他加油打氣，盼望他再次回歸舞台。