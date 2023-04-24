台電倒底有多缺電，4月18日竟以每度電10元的高價，向民生電廠買電，引發輿論譁然；經濟部長王美花今於立法院經濟委員會上表示，當天啟動「需量電價」機制，是期望維持備轉容量率、處於黃燈範圍，這是「買保險」的概念，當天不是沒有電，強調台電啟動需量電價機制非常態。

王美花進一步指出，需量競價是2015年就有的機制，台電有需求、民間電廠也有多餘電力可以賣給台電，可以最高10元的價格競價，不一定要用10元。

立委陳亭妃在經濟委員會上詢問，「需量競價」占台電發電多少？10元的價格傳出，會讓民眾有缺電的恐慌；王美花表示，這是一個保險機制，台電以「需量競價」購電，占發電的比例僅0.17個百分比，一年成本約17億元，若以柴油機組做被轉容量率的來源，每度電會更高、達12元；陳亭妃呼籲，經濟部要多與民眾溝通，才能避免造成誤會。

台電解釋，當天會以最高10元需量競價，是因為有三部機組故障，為了讓被轉容量率維持6％以上，才啟動這個機制，且平均每度電約5.2元，是否真的要用到10元購電，這點可以再檢討。