2024總統選戰藍綠白「三腳督」態勢明顯。文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳分析，新北市長侯友宜若是想鞏固藍營選票、並吸引挺柯選民，還得等兩個時間點，他建議，國民黨的當務之急，是利用侯在南部有票的特性，去協助南部的藍營立委候選人獲勝。

鈕則勳昨（23）日在臉書發文指出，相較於綠營已定於一尊、選票已鞏固，藍營情況較為複雜，這是由於有些深藍人士認為侯友宜不夠藍，所以較不挺他。因此，侯友宜得等待的第一個時間點，就是確定黨中央徵召他，這樣一來深藍選票才能慢慢歸隊，「當然這也得侯拿出足以號召深藍歸隊的人、政策或動作，力道才會強」。

鈕則勳提到，第二個時間點，是選戰後期的藍綠對決態勢，因只有在明顯的藍綠對決態勢下，支持柯文哲的中間、淺藍選民，才有支持侯友宜的可能性，但前提是，侯選戰後期的主軸，一定得是足以號召選民、擋住賴清德當選的充分理由，如「戰爭或和平的選擇」，但這張牌的使用分寸也得拿捏適當，才不會被綠營拿來反操作

然而，若是這些改支持侯友宜的挺柯選民覺得對不住柯文哲，那麼就可能出現分裂投票的狀況，即總統投侯，政黨票投民眾黨，如此一來，立院的局面就會非常微妙，綠營的基本盤仍然穩固，但藍白之間會有選票的流動，民眾黨有直接牽制國民黨席次擴張的可能，讓民進黨單獨過半的機率提高。

因此鈕則勳建議，國民黨的當務之急，是藉由侯友宜的本土性強、較能在南部拓票的優勢，去多爭取一些淺綠的選票，協助南部的國民黨重點立委候選人勝出。