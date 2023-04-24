衛生福利部為肯定寄養家庭對兒童少年的投入與付出，每3年辦理績優寄養家庭獎勵表揚，今年台南市分別有陳璡陞與黃竩婷、陳運和與謝美等2對夫妻獲獎。其中，陳璡陞夫婦曾照顧8名早產、發展遲緩的特殊安置兒童，還收養1名寄養女童；陳運和夫婦更將擔任寄養家庭，視為「全家人一起祝福這個社會的管道」。

寄養媽媽黃竩婷原為社區保母，但為照顧癌末家人，退出社區保母工作。不過，當陳璡陞、黃竩婷夫婦得知家扶中心正在招募寄養家庭時，主動申請加入並接受訓練，自此投入寄養服務至今屆滿10年，累計已經照顧8名寄養童。

陳璡陞夫婦主要都是照顧早產、發展遲緩的特殊安置兒童，但他們從不覺得照顧發展需求複雜且困難的小孩是件麻煩事，不僅提供高品質的照顧，將每位寄養童視如己出地付出照顧，還陪伴多名寄養童成功出養到合適的家庭。

陳璡陞夫婦更在家人的支持下，正式收養1名出生甫17天的寄養女童，目前收養的女兒已經就讀國小一年級，也樂於與寄養弟妹們相處互動。

另對陳運和、謝美夫婦加入寄養家庭更是已經15年，當初是透過鄰居及報紙資訊接觸到寄養家庭，期待用具體行動來關懷弱勢家庭，至今已經照顧7名寄養童。

謝美在照顧寄養童的過程中，總是希望能盡力教導他們朝正向發展；她還曾因寄養童感冒住院治療，像對待自己孩子一樣不眠不休隨側照護，一度因體力不支病倒，幸好丈夫陳運和接手救援擔起照顧責任，3天3夜不眠不休在醫院照顧寄養童和謝美。

陳運和夫婦認為，擔任寄養家庭的過程有甘有苦，但一路走來甘之如飴，這不單是回饋社會的行動，更是全家人一起祝福這個社會的管道。

市府社會局長盧禹璁指出，目前台南市合格的寄養家庭共有78戶，照顧寄養兒少61人；但隨著寄養原因日益複雜及人口結構高齡化影響，導致近年來寄養家庭召募不易。為號召更多民眾加入寄養服務行列，社會局針對寄養家庭具備保母證照並取得居家托育服務證書者，將加發寄養補助費1萬元，希望鼓勵有愛心的民眾共同參與寄養家庭的服務。

台南寄養家庭績優早產發展遲緩