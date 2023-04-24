距離大陸「五一」假期還有一週，面對香港與大陸全面恢復通關後的首個黃金周，香港旅遊業正全力吸引大陸遊客。香港旅議會總幹事楊淑芬23日表示，預計五一長假期間約有60萬旅客訪港，其中自由行旅客占8成，客流量恢復至疫情前的6成。

根據，《環球時報》引述楊淑芬說，香港旅遊業的復甦需要時間，目前業界人手依然不足、航班也很緊張，不過旅議會會繼續與香港特區政府協調，加強接待能力，同時鼓勵業界儘量將遊客分散安排至不同地區用餐，並採取預約制度進行分流，估計「五一」黃金周不會出現個別地區人流和交通堵塞的問題。

新任香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉表示，預計大陸一些「80後」、「90後」旅客此次來港的平均消費將在1萬至3萬港元不等。他指出，目前香港酒店的平均預訂率已達七成，不過整體價格仍未恢復到疫情前的水準，與大陸熱門旅遊目的地相比，香港酒店的房價不算高。