Bed Bath & Beyond在1990年代爆紅，曾經是許多即將步入婚姻殿堂的新人和置辦新生兒派對必去的購物天堂，但由於其銷售更多自有品牌產品的營銷策略失敗，近年來只能看著顧客不斷流失。

該公司雖然在去年放棄這項失敗的策略，並引進更多較具知名度的全國性品牌，但一切似乎已無力回天，在截至去年11月26日的季度，其營收仍暴跌33%，虧損約3.93億美元。

根據法院文件，Bed Bath & Beyond向紐澤西州地方法院聲請破產，列出的所有資產與負債估值介於10億美元～100億美元。

該公司在最近幾個月已經關閉大量門市，也到處找頭寸續命，但仍無法避開破產命運。

Bed Bath & Beyond在聲明中表示，公司已從「Sixth Street Specialty Lending」獲得約2.4億美元的「債務人自行管理」（Debtor-In-Possession,DIP）融資，以維持在破產過程中的營運。目前剩下的360家Bed Bath & Beyond和120家buybuy BABY商店和網站將繼續營業，並繼續為顧客提供服務。