元大證券表示，透過權證，用小錢就能追蹤股票漲跌，輕鬆複製股票表現，利用權證代替股票參與除權息有四大好處，1.小錢參與高價股除權息行情，股價順利填權息時，可輕鬆倍數獲利；2.股利提前入袋，直接自動再投資，讓投資不中斷；3.交易成本低，權證的交易稅僅0.1％，低於股票的0.3％，再加上投入資金小，交易手續費相對少；4.「以權代股」參與除權息，免課徵股利所得稅以及二代健保補充保費。

為使權證投資人權益不因除權息而有改變。以認購權證為例，權證發行商會在除權息當日調低權證的履約價格及調高行使比例，等同將權息返還投資人，無需擔心權證價格因股票除權息而產生價格減損，而且權息在除權息當天就可反應在權證價值中，不必像持有股票一樣，需要等待一段時間才能實際領到股息。

但是，並非每一檔股票都適合利用「以權代股」參與除權息行情，投資人對於個股的多空看法、個股與權證的流動性，都應該進行全面的了解與評估，才能真正享有「以權代股」參與個股除權息行情的好處。

元大證券提醒，當學會如何「以權代股」參與除權息行情，準備要大展身手前，務必挑選堅持隱含波動度不降的權證，避免明明搭上了填權息的列車，最終卻沒有獲得應有的報酬。

元大證券多年來「不調降造市波動率」，公開每檔元大權證的「造市委買波動率」，同時推出全新「權證致勝關鍵網頁」，幫助投資人快速計算「合理價」。透過「權證試算器」輸入權證代號，系統立刻算出合理價格。有合理價做為參考依據，買賣下單再也不用擔心追高買貴或賣回時價格吃虧的問題。