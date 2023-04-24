韓國政府表示，在戰略物資進出口方面，經修正後的規定會儘快恢復日本以往快速通關的貿易地位。同時，也將縮短審閱期以及改用較為簡潔的文件。日後，韓國貿易優惠國待遇也增至29日。目前，美國、法國以及英國等都是韓國的貿易優惠夥伴。

2019年8月，日本正式將韓國從貿易安全白名單除名後，韓國也祭出相同方式，將日本從自己的白名單中移除。起因是，2018年韓國最高法院判決，有兩家日企需要為日本在1910年至1945年間殖民朝鮮半島時，須賠償非法勞役韓國民眾。

不過，韓國總統尹錫悅突然在3月時宣布，改由韓國企業所成立的基金會，代替日企賠償韓國受害者。韓國舉國頓時一片譁然，日相岸田也隨即邀請尹錫悅赴日訪問，韓日雙邊原本劍拔弩張的官方氣氛，也漸漸緩和不少。

對日本來說，尚未明確說明韓國何時能重返日本的貿易安全白名單中。但韓國政府替日本緩頰，表示對方的立法程序較繁瑣，故需要較長的時間來修正。另外，韓日雙邊新一輪貿易談判也計畫重新開啟。

對日本貿易鬆綁，但對俄國斯以及白羅斯緊縮的韓國，預計禁運到俄國與白俄的產品，從之前僅57項暴增至798項，並將於28日生效。韓國政府所持的理由是，這些被禁運的物品，可能會被對方使用在武器與軍事用途上。