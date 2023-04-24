謝姓姊弟車禍身亡，兩人生前感情融洽。（家屬提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣線西鄉本月19日發生一起2死車禍，謝姓姊弟（20歲、21歲）騎機車行經線西鄉草豐路與和線路653巷口時，與一輛白色小貨車發生碰撞，謝姓姊弟的機車爆炸起火，兩人當場失去生命跡象，經送醫仍死亡。謝姓姊弟車禍身亡讓謝母悲痛欲絕，懇求車禍目擊者能協助釐清真相。

警方調查，這起車禍事故發生在4月19日11時56分，地點為線西鄉草豐路與和線路653巷口。當時謝姓男子騎機車搭載其姊姊沿線西鄉和線路653巷北往南直行，路為閃光紅燈，與沿路口為閃光黃燈的草豐路東往西方向行駛白色小貨車（駕駛何女、47歲）發生碰撞。

在劇烈碰撞下，謝姓姊弟當場彈飛，兩人騎乘的普通重機車也起火。

彰化縣消防局獲報迅速派員到場，將在現場已失去生命跡象的謝姓姊弟分別送往彰化基督教醫院、彰濱秀傳醫院救治，惜經急救後仍傷重死亡；何姓女子事故後自行脫困，因感到全身疼痛，坐在路旁待援。

車禍現場附近住戶說，當天聽到碰的很大一聲，出來看時，發現機車燒起來了，不久大批消防人車及救護車都趕到現場，事故現場有一名女子坐在路邊，另外有一名男子掉到水溝裡，還有一名女子彈飛到附近廠房空地。

車禍身亡的謝姓姊弟家中從事汽車修配業，案發當天謝弟騎機車載姊姊去修車後返程，不料卻遇橫禍。

事發後前往謝家關心的周姓民眾說，謝家有三個孩子，一場車禍帶走其中的二姊及三弟，一個家庭瞬間崩潰，謝父去年因肝病離世，家中重擔由謝母扛下，如今兩姐弟都車禍死亡，遺體支離破碎，修補費加上喪葬費需要20多萬，家中經濟負擔變重，處境令人鼻酸。

謝母看到自己兩個寶貝小孩因車禍身亡，遺體破碎不堪，她的一顆心也跟著碎了。她泣訴，車禍現場幾乎都沒有煞車，照道理講在路口看到有車子是不是要踩煞車，或閃避，她的兩個孩子騎乘機車被正面碰撞，她希望車禍對方來看看這兩個孩子現在的狀況，「孩子的頭都破了。」