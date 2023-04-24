積極爭取美國共和黨總統候選人提名的拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy），日前拋出讓台灣每個家庭都擁有槍枝的提議，盼藉此防範大陸侵台，行政院長陳建仁上午視察台中市西屯消防分隊廳舍時表示，台灣與美國國情不同，台灣沒有這樣的規畫；而針對國防部提出的「區域緊急庫存」，陳建仁說，此案還在討論，但台灣需有自主防衛力量。

陳建仁表示，維持台海區域的和平，一向市國際社會關注的重點，國際好友對台灣提出「讓家戶持槍」的意見，主要是希望加強台灣全民國防的概念，台灣確實應該要有全民國防的概念，能夠自我防衛、保護台海安全，但因為台、美國情不同，台灣沒有這樣的規畫。

而針對國防部表示國軍正與美國磋商「區域緊急庫存」，學者憂心恐升高兩岸緊張，陳建仁說，目前「區域緊急庫存」的構想還在討論當中，但台灣應有自主防衛的力量，藉以維持區域的穩定與和平，且應加強台灣自我防衛能力，也因此加強國防戰力更顯重要。

陳建仁強調，「能戰才能止戰，備戰才能夠避戰」，台灣要加強防護能力，跟國際上理念相同的國家共同維持印太地區的平和，才能讓國民安心、讓區域更有保障。