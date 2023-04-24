48歲林姓男子剛出獄又犯下搶奪案。（翻攝畫面）

北市西門町歹徒當街行搶，得手後囂張坐路邊打遊戲機台遭逮。

北市捷運西門站6號出口，22日下午5點半發生搶奪案，一名穿著紅色衣服的女子，隨身手提包遭男子搶走，一旁眾多路人見狀立刻報案，員警一看就知道是轄區的問題人物，行搶後跑到廣州街打遊戲機台，員警不到2小時逮獲48歲的林男，訊後依搶奪罪移送法辦。

63歲許姓婦人，前天下午在西門町逛街用餐，捷運站出口遇到一名頭髮半白、穿著黑衣的男子藉故攀談，兩人閒聊數句，男子伸手要搶走她的手提包，許婦不斷抗拒，手提包仍被搶走，損失證件、現金2000元，路人見狀立即幫忙報案。

警方從監視器發現，黑衣男子是剛出獄的林男，曾犯下竊盜案，立即鎖定林男在廣州街打遊戲機台，西門町派出所員警前往逮人，林還將手提包放在旁邊，看到員警也自知難逃，坦承犯案並告訴員警「對不起」，訊後依法送辦。

萬華分局將持續全力打擊犯罪，保障市民生命、財產之安全，也提醒民眾注意隨身攜帶包包，如有發現任何可疑違法情事，能立即向警方報案，以淨化善良風氣及社會治安。