一般認為飲食控制與運動是促成健康的最重要原則，根據上月一項刊載於《美國心臟病學院期刊》的研究，無論原本的心肺耐力好或壞，若藉由運動增加心肺耐力，就可大降死亡率，若減少運動降低心肺耐力，死亡風險就會大增。台灣醫師表示，相較飲食改變，體能好壞對死亡風險的影響力更大，「因此心肺耐力永遠不嫌多，也絕對不能少。」

腎臟科醫師王介立在其臉書引述一篇上月刊載於《美國心臟病學院期刊》(JACC，Journals of the American College of Cardiology)的研究報告。該研究觀察美國93,060位退伍軍人，平均年齡為61.3 ± 9.8歲，年齡在30到95歲間，這些受試者都進行過2次跑步機測試，且2次測試至少間隔1年以上。

王介立表示，該研究指出，無論一開始受試者的心肺耐力如何，只要其未來心肺耐力有進步，即最大METs（代謝當量，是指人在安靜及活動時的耗氧量，若耗氧量越大，代表運動量越大）

例如，對於心肺耐力最差的人，如果最大METs增加>2，死亡風險將下降33%，但如果最大METs減少>2，死亡風險將上升60%。而對於心肺耐力原本很好的人，如果最大METs增加>2，死亡風險將下降43%，但如果最大METs減少>2，死亡風險將上升27%。

王介立表示，由此可知，心肺耐力永遠不嫌多，也絕對不能少，因此，他呼籲民眾儘速訓練自身的心肺功能。