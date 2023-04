一般認為飲食控制與運動是促成健康的最重要原則,根據上月一項刊載於《美國心臟病學院期刊》的研究,無論原本的心肺耐力好或壞,若藉由運動增加心肺耐力,就可大降死亡率,若減少運動降低心肺耐力,死亡風險就會大增。台灣醫師表示,相較飲食改變,體能好壞對死亡風險的影響力更大,「因此心肺耐力永遠不嫌多,也絕對不能少。」

腎臟科醫師王介立在其臉書引述一篇上月刊載於《美國心臟病學院期刊》(JACC,Journals of the American College of Cardiology)的研究報告。該研究觀察美國93,060位退伍軍人,平均年齡為61.3 ± 9.8歲,年齡在30到95歲間,這些受試者都進行過2次跑步機測試,且2次測試至少間隔1年以上。

王介立表示,該研究指出,無論一開始受試者的心肺耐力如何,只要其未來心肺耐力有進步,即最大METs(代謝當量,是指人在安靜及活動時的耗氧量,若耗氧量越大,代表運動量越大)

例如,對於心肺耐力最差的人,如果最大METs增加>2,死亡風險將下降33%,但如果最大METs減少>2,死亡風險將上升60%。而對於心肺耐力原本很好的人,如果最大METs增加>2,死亡風險將下降43%,但如果最大METs減少>2,死亡風險將上升27%。

王介立表示,由此可知,心肺耐力永遠不嫌多,也絕對不能少,因此,他呼籲民眾儘速訓練自身的心肺功能。