中國嫦娥五號從月球帶回的相關科學樣品，如今已成大陸外交最佳伴手禮。中國國家主席習近平近日在法國總統馬克宏訪華期間，贈送其相關月球樣品；而在去年2月，俄羅斯總統普丁訪華期間，習近平也同樣贈送1.5克科學用月球樣品。

2023年「中國航太日」主場活動啟動儀式24日登場，中國國家航天局於會上公布了中國向俄羅斯、法國贈送月球樣品的相關消息。

澎湃新聞報導，今年4月，馬克宏訪華期間，中國向法國贈送了1.5克科學用月球樣品。2022年2月4日，普丁訪華時，中國贈送俄羅斯1.5克科學用月球樣品。2023年3月，習近平訪俄期間，俄羅斯回贈中國1.5克科學用月球樣品。

報導稱，中國贈送法國和俄羅斯的月球樣品來源於2020年12月中國嫦娥五號任務從月球正面風暴洋東北部天船基地獲取的鑽取樣品和表取樣品。俄羅斯回贈中國的月球樣品來源於1970年前蘇聯月球-16號任務鑽取的樣品。

2020年12月，中國國家航天局發布《月球樣品管理辦法》，鼓勵開展月球樣品研究，促進科學成果共用。迄今，已有澳大利亞、俄羅斯、法國、美國、英國及瑞典等國科學家參與了中國月球樣品的科學研究。

報導稱，月球樣品的國際共用和共同研究是國際科學界的大事，是研究月球形成與演化等科學問題的重要途徑，是人類社會為探索未知世界開展的重大科學活動。中國始終堅持和平利用、平等互利原則，與世界各國開展航太交流與合作，共同推動在外空領域構建人類命運共同體。