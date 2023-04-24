澎恰恰2020年積欠2.4億債務宣告破產，為了早日還清債務，如今轉換跑道開發泡菜事業，日前到嘉義名店「林聰明砂鍋魚頭」用餐時，發現與老闆林聰明是41年前的好友，兩人同框照片曝光後，卻被網友狂酸：「又要借錢了？」對此，他也以百字長文回應外界疑慮。

澎恰恰表示日前與老闆林聰明意外相逢，所有陳年回憶再次被喚醒，卻有不少人質疑他是否跟這位舊識借錢，對此，他大方坦承：「我的確跟林聰明開口了」，接著強調不是借助金錢，而是經營上的智慧，也獲得對方女兒不少建議，像是「產品口味該如何聽取客戶意見和取得經營上的平衡」、「品牌該如何透過泡菜去延伸更豐富的產品線」。

澎恰恰表示看到林聰明父女將事業經營的那麼好，相當慶幸在事業上有著能夠學習的對象，也激盪出父子倆對於泡菜創業的想法，接著強調：「我們不求魚，求了一支累積40年經驗的寶貴魚竿」，對此，網友紛紛留言：「這支釣竿很寶貴，我們一般人是無法向他們求的」、「把魚杆緊緊抓好喔。用小泡茶釣出黑鮪魚」、「加油啦！酸民就不用理會了」。

澎恰恰原定本月18日要出席動保公益活動，不料卻收到「如果你要開記者會，請你注意你家人安全」的威脅訊息，因此決定缺席記者會，對此，經紀人表示不清楚今日活動上提及的威脅事件，更強調身為經紀人，澎恰恰有沒有被威脅應該會很清楚。