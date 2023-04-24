立法院教育及文化委員會今天審議《特殊教育法》修正案，對於學校拒絕身心障礙生入學，家長可以提出申訴；此外，各級學校及試務單位辦理考試時，應提供適當服務及無障礙措施。

立法院教文會今天審議《特教法》第23條及24條時，立委陳靜敏表示，法律原本就規定各級學校不得以身心障礙為由，拒絕學生入學。不過在實務上，超過6成的家長表示，學校會以明示或暗示等方式，表示教學資源不足，拒絕讓他們的身障小孩入學。她認為，對於學校拒絕身障生入學，應該要有罰則。

立委萬美玲則說，各級學校及試務單位，面對身障生時，法令上除了規定要提供「適當服務」已不夠，有必要明確加入「應提供無障礙措施」的文字，以更確保身障生的考試權益。

教育部學務司長吳林輝說，如果有身障生參加考試，各級學校及試務單位應提供無障礙設施，這是理所當然。此外，如果學校拒絕身障生入學，依修正的《特教法》第23條，家長也可以提出申訴。

立法院教文會今天初審通過特教法第24條修正案的內容為：各級學校及試務單位應提供考試適當服務及無障礙措施，且應考量身心障礙學生實際需要，提供合理調整，並由各級學校及試務單位公告之；其對象、資格、申請程序、考試服務內容、調整方式、無障礙措施及其他相關事項的辦法，由中央主管機關定之。