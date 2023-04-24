空軍一架編號2017的幻象2000單座戰機，去年3月執行戰備演訓任務時在台東外海失事，中校飛官黃重凱跳傘獲救。對此，監察委員賴鼎銘、葉宜津、林文程調查後認為，此案因各級管制單位未能密切合作，導致飛機因已逾留空時限而出現彈跳棄機等情。監察院通過糾正國防部空軍司令部。

3名查案監委表示，去年3月14日上午幻象機於恆春外海執行任務，於11時5分許宣告發動機系故障，請求引導小航線優先返場，需於20分鐘內落地，惟志航基地地面管制進場人員未考量該機為故障機，以其未達交接點遲不接管，縱接管亦命其重按一般程序進場，導致該機因已逾20分鐘時限，於11時25分許棄機彈跳落海，顯有違失。

調查指出，幻象機機件故障，20分鐘內落地，飛行員多次強調，惟引導其返降之單位交接時均未能依其故障時間向後遞減計時，轉知各級接管人員注意留空時限，而地面管制進場人員亦未主動詢問其時限，事後甚至辯稱不知故障機有落地時限，監察院認為均應深刻檢討，並糾正國防部空軍司令部。

再者，3名查案監委也發現，本案幻象機返降過程中，管制單位頻繁更換波道，增加飛行員負擔，亦與飛航管理程序規定有違。又，本件幻象機機件故障，屬緊急情況，然飛行員未宣告緊急情況，讓管制單位依緊急程序處理，亦應檢討。

此外，3位監察委員亦指出，空軍氣象單位於幻象機進場過程中，短時內連續發布特別天氣報告（SPECI），調降能見度，卻未即時傳報相關管制單位，讓管制單位又洽塔台接手目視進場，遭拒，徒然浪費留空時限，核有違失。