昶瑞機電公司(以下簡稱昶瑞公司；產業類別：電子科技)專注於室內外環保DC(直流馬達)吊扇產品設計、開發與專業製造，具有將馬達、電控及燈具系統整合並符合各國安全規範要求的核心能力，該公司秉持對市場消費客群品味的敏銳度，與客戶共同開發符合居家時尚潮流及ESG趨勢的高性價比產品，為立足臺灣行銷全球的專業直流馬達吊扇ODM廠商。

昶瑞公司將自112年4月27日起揭示其籌資資訊，5月5日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。