新北市長侯友宜（中）24日出席「2023基北北桃公共運輸合作發展論壇」，見證桃園市副市長邱俊賓（右起）、新北市副市長朱惕之、台北市副市長林奕華、基隆市副市長邱佩琳簽署合作協議。侯友宜會後受訪表示，國家要永續發展，最重要是國家一定要安全、人民安心、社會安定，「沒有安全就沒有一切」，和平、安定才可以永續繁榮走下去，守護中華民國是他的工作與責任，他願全力以赴。（黃世麒攝）

駁畏戰說！兩岸論述提「和平護民主」 侯友宜：我們普世價值

新北市長侯友宜參選2024態勢愈明朗，傳定調「和平護民主」的兩岸論述。侯友宜今天表示，國家要永續發展，最重要是國家一定要安全、人民安心、社會安定，「沒有安全就沒有一切」，和平、安定才可以永續繁榮走下去，守護中華民國是他的工作與責任，他願全力以赴。

侯友宜說，和平安定是普世價值，守護中華民國與愛台灣這塊土地， 讓這塊土地平安，是每一個人都要同心齊力共同面對的事情。

被問到訴求和平是否為2024主軸，侯友宜表示，他這一生從事公職，守護中華民國、保護台灣這塊土地，讓人民安心、安定、社會安全，國家安全往前走，這是他幾十年不變的初心，是從以前到現在的工作，也是他的責任。

侯友宜說，面對所有安全他都願意全力以赴，尤其在兩岸與國際情勢詭譎情勢底下，更應該守護台灣安全，保護中華民國。

至於賴清德說「台海夠寬可容台灣和中國生存」，也批國民黨的國家定位是精神錯亂，侯友宜表示，「我們國家就叫中華民國，在台灣這塊土地不斷成長茁壯」。