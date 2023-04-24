5月即將來臨，大陸命理專欄「運勢女王」分享，生肖屬兔、羊和狗的人，在今年5月份能夠突破困境，獲得翻身的大好機會，其中屬兔的人可以在職場上大放異彩，屬羊的人工作、生活都十分順遂，屬狗的人則是收入有所增加。

▎生肖兔

屬兔的人心思細膩，面對問題時總能多角度思考，並順利將其解決，就算遇到困難也不輕易退縮，勇於挑戰的精神讓他們獲得更大的進步空間。今年5月，屬兔人能在職場上大放異彩，成功的速度也比過去更快，他們讓人刮目相看的地方不只在於勇氣，還體現在細節上，細心的他們能夠度過難關，擺脫過往的困境。

▎生肖羊

屬羊的人眼光超前，在任何情況下都能提前做好準備，善良的個性也為他們結下好人緣，幫助他們的發展更加順利。屬羊人在今年4月就已經先打好基礎，因此5月一開始就會非常順利，心態平和、積極，做事也有效率，遇到的困難並不會讓他們卡關，生活也不會太累，5月可以說是屬羊人今年最順利的月份。

▎生肖狗

屬狗的人個性成熟穩重，不喜歡給人添麻煩，就算年紀很輕，也不會顯得浮躁，每一個交代給他們的任務，都能取得很好的成果。今年4月底到5月初，屬狗人的運勢大大好轉，不但薪資收入可以有所增加，其他方面也相當順遂，像是能夠遠離是非紛爭，和別人相處得很好，並在解決所有困難之後，逐漸實現心目中的目標。