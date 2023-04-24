全球安全研究人員今天表示，俄羅斯全面入侵烏克蘭後，歐洲2022年的軍事支出成長幅度創下新紀錄，達到冷戰以來未見的水準。

根據瑞典「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）統計，歐洲增加軍事預算促使全球軍費開支在2022年連續第8年創下新高，達到2.24兆美元（約新台幣68.65兆元），占全球國內生產毛額（GDP）的2.2%。

研究執筆人之一、研究員田楠（Nan Tian）告訴法新社：「這是烏克蘭戰爭所致，俄烏衝突促使歐洲提高軍事預算，此外，美國與中國之間尚未緩解且不斷惡化的關係加劇東亞緊張局勢也是關鍵。 」

在多年緊張局勢升溫後，俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭，促使歐洲國家急於加強防禦。

歐洲去年軍費支出比前一年增加13%，主因俄、烏兩國軍費開支增加，但在緊張局勢加劇的情況下，許多歐洲國家也增加軍事預算並計劃持續追加軍費。

這個智庫說，相關數據並未將急劇攀升的通膨率納入計算，這意味著實際軍事支出可能更高。

這是30多年來最大年度增幅，若以固定美元計算，這相當於回到1989年柏林圍牆倒塌時的支出規模。

田楠說：「在歐洲，這達到冷戰結束以來的最高水準。」

光是烏克蘭的軍事支出就激增7倍或640%，達到440億美元，占其國內生產毛額的1/3。這是自1949年以來，SIPRI記錄到的最大年度增幅，其中還不包括烏克蘭接受外國軍援價值數十億美元武器。

根據估計，俄羅斯去年的軍事支出增加了9.2%。

田楠說：「無論你是否將這兩個交戰國家納入考量，歐洲的軍費支出依然增加很多。」

歐洲2022年的支出總額為4800億美元，過去10年已大幅增長1/3，此一趨勢料將在未來10年持續並加速發展。

SIPRI資深研究員羅培斯達席瓦（Diego Lopes da Silva）說：「這包括多個政府增加支出的多年計畫。因此，我們可以合理預期未來幾年中歐和西歐的軍事支出將持續增長。」

與此同時，俄羅斯的軍事支出預估增長9.2%。然而，SIPRI指出，自俄烏戰爭開始以來，「鑑於金融當局越來越不透明」，「這些數字非常不精確」。

全球軍事支出在1990年代急劇下滑後，2000年代起開始不斷攀升。

田楠說，未來幾年，歐洲大陸軍事支出或許「有可能」出現與2022年相似的成長水準。