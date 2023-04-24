全國商業總會大陸經貿交流團在理事長許舒博帶領產業代表於3月21日至3月25日問北京，觀光產業主要成員有中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁，以及中華民國觀光產業國際行銷協會理事長。在與大陸文化和旅遊部商談時，希望能夠促進大陸旅客早日來到台灣旅遊，增進觀光產業的收入。

徐銀樹在拜會時特別提到過去在擔任多年「台旅會」（台灣海峽兩岸觀光旅遊協會）的董事，期間和大陸「海旅會」（海峽兩岸旅遊交流協會），每年除台北國際旅展以及重大旅遊事件會面外，另一年在台灣，一年在大陸舉辦所謂「海峽兩岸觀光交流圓桌會議」，這些交流機制，也奠定促成解決了兩岸從2008年起大陸來台旅客快速成長蓬勃發展的階段，最多達近5百多萬人次，嘉惠了台灣觀光產業，所以建議在疫情舒緩的時候是不是儘快回復「台旅會」、「海旅會」，俗稱小兩會的圓桌會議。

大陸文旅祁副部長杜江也回應期待重溫過去很多美好回憶，贊成儘早恢復小兩會的協商，雙方共同努力就海峽兩岸旅遊事項共通磋商，期待如同過去年年召開小兩會以及海峽兩岸觀光產業業者一年在台灣一年在大陸舉行的「兩岸旅遊業聯誼會」。訪團回台後，援例相關洽談結果除見諸媒體外，相關出席代表也會向總統府、陸委會、交通部等有關機關回報會談內容，然而迄今又是一個月過去，中間歷經蔡麥會、軍演、貿易壁壘調查等事件，兩岸紛擾不斷，兩岸恢復旅遊交流還看不到訊號。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，2019年以前兩岸旅遊市場是台灣最大航空與旅遊的客源市場，佔台灣整體市場四成，也佔台灣航空公司產值近一半，是疫後產業復甦最後的一塊拼圖。李奇嶽表示，從訪問團的行程和各單位的回應中，可以看出觀光旅遊業對兩岸旅遊開放的願望。而對於各方要求開放市場的呼聲，陸委會指出，中方在2019年8月1日片面中止陸客來台自由行，迄今未開放；今年1月20日及3月10日公布試點恢復出境團隊旅遊的通知中，試點開放名單未包括台灣。

對於陸委會的說法，李奇嶽認為大陸方面在恢復兩岸旅遊往來上已經主動釋出善意，國台辦首先支持恢復小三通，陸委會隨後才同意恢復；陸方建議恢復16個兩岸直航點，台灣隨後只同意恢復10個。另外，陸客團來台，需要「雙證」，也就是台灣發的入台證和大陸發的赴台證，這的確需要兩岸雙方先進行協商；但是台灣觀光團到大陸的禁令，台灣可以先解除，這不涉政治、不涉意識型態，很容易做到，台灣4千家旅行社中，八、九成都有組團到大陸觀光的業務，台灣先開放，就是在恢復兩岸旅遊一事上向前跨出一步，讓台灣的旅行社和航空公司有生意可做。2019年兩岸直航載客800多萬人次，其中台客占一半，先恢復台客團，航空公司才有客源，否則像現在雖然新增10個直航點，但客源不足真正復航的只有七個。

國內多家旅行社負責人認為，杜江回應贊成儘早恢復旅遊小兩會的協商，並重新啟動海峽兩岸旅遊業聯誼會的旅遊商業交流，也是非常善意與務實的做法，可以解讀為遞出兩岸交流解凍的橄欖枝，希望臺灣方面也能在事隔月餘，風波漸平的此刻有一點善意回應，兩岸政府都能「少ㄧ些政治干擾，多ㄧ些善意交流」才是民眾心中最想要的。