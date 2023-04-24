國民黨立委王鴻薇。（本報資料照片）

【全程影音】爆民進黨前議長「放款數十億給親友」 王鴻薇揭內幕轟：把何合庫便自家金庫

國民黨立委王鴻薇今開記者會，揭露前民進黨高雄市議長，現任合庫資產管理公司（AMC）董事長蔡見興，把公股銀行變成自家金庫。蔡任命自己兒子、外甥、親信子女到合庫AMC與合庫相關企業任職，甚至還放款數十億給前家族企業親友，變相在掏空公司，「綠營政治家族寄生公營事業，公股銀行成為綠營禁臠。」

王鴻薇指出，蔡見興擔任過立委林岱樺競選幹部，女兒蔡佳庭去年參選高雄市議員初選，林岱樺、陳亭妃、林佳龍都有幫忙站台，是根正苗直的民進黨正國會系統。而蔡當時被任命董事長時，就被爆出無金融相關背景又超過年齡，卻獲行政院專案核准，是不折不扣的酬庸。

蔡見興接任合庫AMC董事長以後，將自己兒子蔡政達拉到合庫創投公司擔任經理，姪子陳柏州拉到合庫AMC擔任副理。王鴻薇說，更誇張的是，蔡見興過去擔任董事長的造福環境工程股份有限公司，女兒蔡佳庭接任董事長，兒子蔡政達、外甥陳柏州都是董事，而擔任造福監事的李木欣女兒李宜芳居然也在合庫AMC擔任協理，等於蔡見興家族的造福公司寄生到合作金庫以及相關產業。

王鴻薇揭露，合庫AMC對高雄汽車客運股份有限公司案，總計代墊款已撥款將近13億多，而李宜芳的堂哥，剛好就是高雄汽車客運的副董李宗熹，「合庫AMC的放款竟然變成堂妹貸放給堂哥的公司，這是哪門子風險管理，民進黨執政就放任這些民進黨地方政治家族堂而皇之的搬錢嗎？」

蔡見興任內又修改公司內規，大幅放寬貸款資格，而使得璽橋建設分別在根本沒有送都更申請以及都更沒有被核定之下就取得合庫AMC前後共19億現金，而璽橋建設的負責人許立經又與陳亭妃關係密切，經常參與大小活動。

王鴻薇進一步指出，許立經璽橋建設案就是在合庫AMC修改代墊放款辦法後4個月，璽橋建設拿著與友聯倉儲的土地購買契約，申請都更代墊款19億元，但是該案在風險評估報告中，還款來源說明是買來的土地再租給友聯倉儲收租金，以及賣掉部分土地的方式還款，等於根本沒有打算執行都市更新，就可以從合庫AMC洗出19億元現金流。

王鴻薇指出，合庫AMC撥款還相當迅速，111年4月申請，在同年6月就全額撥款完畢，彷彿就是為璽橋建設量身打造，而合庫AMC也真的照案通過。

此外，王也揭露另一案高雄莊姓地方人士代墊款案。王指出，這位莊男本人有妨礙自由等前科案底，但是合庫AMC於110年8月通過他申請的代墊放款將近12億，放款之後111年2月，莊又以連泰租賃公司名義，購買合庫AMC名下台北市民權東路辦公室，莊男公司開幕時記者會還邀請蔡見興、陳亭妃以及數位部官員都有出席，和綠營政商關係匪淺。

王鴻薇表示，蔡見興是在賴清德擔任行政院長時代進入合庫AMC，當時任命時就是政治酬庸，現在合庫更換董事長，新任董事長敢不敢大刀闊斧進行整頓？蔡見興讓AMC成為政治家族提款機，賴清德現在要角逐大位，對自己任期內的金融人事胡作非為敢不敢阻止？