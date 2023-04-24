中國大陸探月工程總設計師吳偉仁近日接受大陸央視專訪時表示，2030年之前，中國大陸人的腳印肯定會踏在月球上去，這沒問題的。值得一提的是，大陸今日在「中國航太日」相關活動上，也公布中國大陸首次火星探測火星全球影像圖。

今日是中國大陸航太日，大陸央視今也播出相關專訪內容。吳偉仁指出，嫦娥七號任務只是後續探月四期任務中的一步，未來它將和嫦娥八號組成國際月球科研站的基本型，計畫在2030年前建成。

吳偉仁稱，天上有中繼星，中繼星主要解決地球之間和它們之間的通信問題，其次嫦娥七號和嫦娥八號降落在不同的地點。嫦娥八號計畫於2028年前後發射，主要任務是對月球上的資源進行勘查，並對資源的再利用進行實驗。

他還強調，比如說在上面能不能蓋房子，能不能打磚，還有要在上面進行通信，這些東西可以在嫦娥八號上面進行充分實驗，這是為以後真正大規模的月球科考提供保障。2030年之前，中國大陸人的腳印肯定會踏在月球上去，這沒問題的。

此外，中國國家航天局和中國科學院聯合24日也發佈中國大陸首次火星探測火星全球影像圖。本次發佈的影像圖為彩色，包括按照製圖標準分別製作的火星東西半球正射投影圖、魯賓遜投影圖和麥卡托投影加方位投影圖，空間解析度為76公尺，將為開展火星探測工程和火星科學研究提供品質更好的基礎底圖。

科學研究團隊通過火星高分影像，識別了著陸點附近大量的地理實體，國際天文聯合會根據相關規則，將其中的22個地理實體，以中國大陸人口數小於10萬的歷史文化名村名鎮加以命名。將中國大陸標識永久刻印在火星大地。

天問一號探測器於2020年7月23日成功發射，經歷202天的奔火飛行，成功進入環火軌道。2021年5月15日，著陸巡視器降落在目標著陸點， 祝融號火星車開展巡視探測。至2021年8月15日，火星車完成90個火星日的既定探測任務後，繼續實施拓展任務，已累計巡視探測358個火星日，行駛1921公尺，目前仍處於休眠期。

至2022年6月29日，環繞器實現了全球遙感探測，目前已運行超過1000天，狀態良好，繼續在遙感使命軌道開展科學探測，積累原始資料。首次火星探測任務一步實現火星環繞、著陸和巡視探測目標圓滿完成。