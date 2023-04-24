台灣房屋北屯特區富譽特許加盟店店東阮俊乾表示，漲幅最高的北屯總站、舊社站與松竹站，都緊鄰北屯區近年快速發展的總站特區、單元十二。兩、三年前因兩大新興重劃區的新案尚在興建中，區段的成屋交易，多集中在外圍的中古社區，使均價落在2字頭；但近期捷運站周邊新案已陸續完工，由於新案的購地與營造成本皆高，加上捷運通車後，重劃區發展逐漸到位，包括好市多賣場、大地商場、總站夜市都已營運，所以現今新成屋價碼紛紛站上3、4字頭，整體均價也因而較通車前夕明顯成長。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，近年房市因剛需扎實、成本追高，整體價格持續走升，加上捷運利多發酵，使站區周邊房價漲勢明顯，不過相較於新興重劃區的站點動輒上漲3、4成，成熟市區的捷運站，周遭漲幅多半落在15%~25%之間，漲勢相對平緩，一來是成熟市區的房價基期較高，易稀釋漲幅；二來則因鬧區開發飽和，新案釋出較少，使房價欠缺高價新案帶動，導致成長動能相對保守。