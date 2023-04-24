7旬老婦從花蓮北上到桃園竟忘了家，運將載到警所，員警接力助返家。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

7旬老婦從花蓮北上到桃園竟忘了家，運將載到警局，員警接力助返家。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

7旬老婦從花蓮北上到桃園竟忘了家，運將載到警局，員警接力助返家。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

78歲徐姓老婦從花蓮自行搭火車到桃園要找兒女，昨下午從火車站搭上計程車，但到了顯安巖附近卻無法告知確切地址，司機無奈只好向警方求助，家屬經警告知才知徐婦隻身來桃園，但照顧幼子一時抽不出身到警局，龜山警協助返家，甚至要背著老婦上樓遭婉拒，讓老婦頻頻感謝。

昨日下午14時許，一台計程車載著一名78歲徐姓老婦至龜山分局大埔派出所請求協助，司機表示老婦行動不便且患有重聽，拄著拐杖帶著許多行李從火車站上車，搭乘至顯安巖附近卻無法告知確切地址，司機無奈只好向警方求助。

警方聯絡上徐婦家屬後，家屬驚訝表示，老婦平時獨居於花蓮老家，由照顧服務員協助照顧，但會不定時且未告知家人便自行北上。家屬平時工作繁忙且需照料家中幼童，實在無瑕至派出所接回徐婦。

警員涂毓修、蕭磬則獲悉主動將徐婦載回文善街的家屬住處，攙扶上樓時見她行動不便，更主動協助要背徐婦，惟徐婦婉拒堅持自行上樓，但仍對警方助她返家表示相當感激。

大埔派出所所長劉翁宇呼籲，民眾家中若有獨居長者，應多加注意其身體與起居，除可安裝相關設備隨時觀察外，亦可於固定時間聯繫，掌握獨居長者的日常生活狀況，避免獨居長輩發生意外而抱憾。