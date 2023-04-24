搶母親節孝親餐飲商機，王品集團旗下4大日韓品牌「陶板屋」、「品田牧場」、「藝奇」、「初瓦」聯合歡慶母親節，即日起至5月21日到任一品牌首次消費滿500元，出示王品瘋美食App結帳，立即送4品牌加菜券，總價值超過千元。「西堤牛排」即日起至5月底到店消費單客經典套餐，即為媽媽加菜價值168元「爐烤串鮮蝦」一份。

炸豬排領導品牌「品田牧場」，4月2日～5月31日推出轟炸海陸號雙人餐，人氣招牌黃金豬排軟嫩多汁，裹著炸得酥脆的金黃麵衣，大口咬下卡滋卡滋作響超涮嘴，搭配鮮味魷魚、金線捲海老蝦及炸廣島牡蠣，還有唐揚雞塊，一次海陸雙拼超滿足。原價1,199元，特價899元。附餐日式蒸蛋無痛升級爆爆明太子茶碗蒸，鹹香海味襯托滑嫩蒸蛋。

即日起至5月19日至「陶板屋」門店消費2客套餐，立即招待媽媽戀莓絮語瀑布蛋糕。拉開蛋糕透明封膜，草莓慕斯如瀑布般流下，超高顏值極富視覺感，綿密糕體搭新鮮草莓迸發酸甜好滋味，網美級粉紅夢幻甜點引爆媽媽們少女心。

「藝奇 和牛岩板燒日本料理」4月27日起至5月31日到店點2客極上或名物套餐，即贈媽媽主廚特調「旨味鮑魚佐自製醬」一份。極致鮮味的磯煮鮑魚，佐主廚特製起司燻味自製醬料，香醇濃郁口感完美結合。韓式料理「初瓦」，4月24日至4月28日大玩手機號碼對對碰，向母親大聲說愛，凡手機號碼有4.8.6任一碼，韓文諧音為「我愛你」，平日來店消費套餐，送期間限定價值300元「濟州島海膽海帶湯」。（活動詳情以門店說明為準）

日韓4大品牌「陶板屋」、「品田牧場」、「藝奇」、「初瓦」，於王品瘋美食App推出饕客任務「少女潮代」，5月21日前至任一品牌消費滿500元，使用王品瘋美食App結帳，免費加菜蜜香鮭魚乳酪捲、炙燒奶香帆立貝、鮮魚一夜干及濟州島海膽海帶湯。於4品牌消費2次贈瘋點數100點，滿3次送50點，累計最高可現賺150點。

「西堤牛排」也祭「媽咪的蝦嗑十分鐘」活動，將媽咪主餐通通升級為海陸雙拼，即日起至5月31日到店消費單客經典套餐，所有媽媽皆享主餐加菜價值168元爐烤串鮮蝦一份，4隻鮮蝦塗抹主廚特調醬料，經高溫烘烤鮮嫩Q彈，要讓媽咪免動手好好休息，享受極致海陸雙饗的美味。