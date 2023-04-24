畢業季即將到來，新北市勞工局「校園就業博覽會」第二站，25日上午10時至下午2時在在致理科技大學林蔭大道舉辦，現場邀集40家企業，釋出超過1800個職缺，其中包括近350個兼職工作機會，為各階層求職者及企業廠商提供求職求才的媒合平台。

勞工局長陳瑞嘉表示，隨著疫情後經濟逐漸復甦，各種消費需求陸續回升，零售業、旅宿餐飲業、服務業面臨缺工情況。這次徵才活動中，職缺數占比最高為一般服務業佔3成8，其次為旅宿餐飲業佔3成6，前兩項的職缺數較去年增加8成。

一般服務業廠商則提供超過700個職缺數，其中元大期貨釋出國際行銷企劃人員、財務人員及軟體開發工程師等21個職缺，過半數的職缺薪資跨越40K門檻。另以40K為基本起薪的職缺，包括寒舍餐旅、寶雅國際與科技製造業的潮網科技、國眾電腦等企業。本次活動亦有接近2成的兼職工作機會，有兼職需求的民眾可直接與廠商進行面試，展現出自己最好的一面。

當天現場活動設有青年就業專區、AR／VR科技求職體驗區、履歷健診等攤位，協助青年朋友畢業即就業，更邀請全球職涯專業認證老師為學生做一對一諮詢服務，歡迎踴躍前來洽詢。

勞工局表示，繼致理科大校園徵才後，27日在東南科大，接下來 5月還有5月3日明志科技大學、5月4日真理大學、5月9日台灣藝術大學、5月11日亞東科技大學、5月16日宏國德霖科技大學等場次的校園徵才。