有「最美千金」封號的何超蓮近日和男星竇驍在峇里島舉行浪漫婚禮，2天前何超蓮發長文，感謝一路上幫助他們完成婚禮的幕後團隊，最後不忘感謝家人，並點名2020年過世的賭王父親何鴻燊，說：「爸爸我知道你有來了～在我們離開villa的時候有看到蝴蝶～小白在現場也見到了～我相信你也很開心吧！」，並透露老公跟爸爸都是射手座，「他會像你一樣寶貝我的，放心！愛你」。

何超蓮2019年認戀竇驍，隔年何超蓮接受專訪，坦言有把男友帶去給爸爸「鑑定」，笑說何鴻燊當時不敢跟竇驍對上眼，「各種偷看他（竇驍）」，竇驍跟別人說話，何鴻燊才看他，等兩人終於說上話時，何鴻燊卻故意不看竇驍，何超蓮坦言爸爸非常寵愛她，「我爸不喜歡我嫁，一直當他的寶貝女兒就很好」。

何超蓮發文。（圖／翻攝自laurinda_ho IG）

何超蓮說，自己後來偷偷問爸爸對竇驍的第一印象，何鴻燊打趣說：「還可以，沒有我帥，我比較帥」，可見還是不願意把掌上明珠讓給別人。近日，何超蓮發長文感謝幫忙讓婚禮順利完成的工作團隊、嘉賓、和她的姊妹、公婆、媽媽，特別感謝大舅父從澳洲飛來牽她走上紅毯，大舅父88歲了，而何超蓮的母親陳婉珍將滿70歲，看起來依舊很年輕，何超蓮說：「心裡暗暗開心了一下下，真的不希望媽媽變老」。

竇驍工作室否認豪宅曝光。（圖／翻攝自竇驍Studio微博）

孝順的何超蓮也點名爸爸何鴻燊，說當天有看到一隻蝴蝶一路跟著他們，不少同行的朋友都看到了，相信是父親的化身。而近日，網上瘋傳何超蓮和竇驍的新婚房曝光，傳聞價值「8個億」，光花園就有4500坪，豪宅內3300坪，引來竇驍透過工作室否認，強調：「假的！相關取證工作已完畢，網絡並非法外之地，請勿杜撰，停止造謠傳謠」。