員警逮捕駕駛。（翻攝畫面）

警方查獲相關犯罪證物。（翻攝畫面）

警方將嫌犯移送士林地檢署偵辦。（翻攝畫面）

欠債被逼開人頭帳戶，大呼「我被他押著！」獲救，警霸氣逮人。

北市警內湖分局西湖派出所員警3月底巡邏時，發現一部自小客行跡可疑遂上前盤查，後座乘客見警即大聲呼救，「我被他押著！」員警立即上前壓制該車駕駛，侯姓駕駛一度不願下車，被員警拖下車，發現他正控制被害人行動，要帶去銀行逼迫開戶，供詐欺集團使用。

警方將侯姓男子帶回偵訊。經了解被害人因積欠他人約30萬賭債，遭控制行動，毆打並拘禁多日，甚逼迫至銀行開戶抵償債務；侯姓男子自稱替人討債，強押被害人至銀行開戶的途中，遇到員警攔查。

警方深入查證，發現這是所謂「台版柬埔寨」的拘禁人頭帳戶犯罪手法，立即與新北市警永和分局共組專案小組，循線逮捕黃、林姓2名犯嫌，並起獲折疊刀、空氣槍及毒品等不法證物，並循線追查林姓主嫌到案。全案依妨害自由、毒品、詐欺等罪嫌移送士林地檢署，持續擴大追緝向上溯源。

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