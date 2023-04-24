蔡政府為執行2025非核家園政策，核二2號機已於3月除役。對此，民眾黨黨團總召邱臣遠今（24）日開記者會披露，本月18日因天氣悶熱，台電緊急向民間購電，出價每度來到10元；同黨籍立委賴香伶也怒嗆，綠電現在已經變成綠金，用納稅錢為政商買單。

邱臣遠直言，我國備載容量過低日數逐年增加，不管是限溫令、還是今年4月電費調漲，缺電傳聞甚囂塵上，儘管經濟部長王美花強調絕對不會缺電，但近期的社子島跳電，還是外資來台投資，各界都已經聚焦在台灣的能源問題上。

除此之外，邱臣遠還提到18日因天氣悶熱，冷氣用電大幅提升，民營機組故障，光電銜接不及，台電緊急向民間購電，出價每度來到10元，這已到法定上限，才讓備轉容量來到9%，但依然沒到供電綠燈10%的法定標準。

王美花多次對外放話不缺電，也遭民眾黨團打臉，邱臣遠提出數據表示，備載容量小於10%的情況，從109年的0天、到110年是45天、111年更是飆到75天。邱直言，台灣用電高峰集中在6到8月之間，然而風力發電廠充足供電，往往出現在有強力東北季風的9到11月，這跟實際用電是有所落差的。

賴香伶則表示，蔡政府上台就稱要「增氣減煤展綠」，2025非核家園要把天然氣發電占比拉到50%、煤炭發電要減到30%、再生能源要到20%，結果現在再生能源連10%都不到。

且據經濟部110年公布的資料，不管巔峰負載還是全國用電量，每年都有2%到3%的成長幅度。賴香伶指出，拉到2030年、2050年電要從哪裡來？很多政商就把主意轉到昂貴的綠電上，希望能夠把缺口補足。

賴香伶驚爆，過去黑金還可以看到賣房子，現在所謂的「綠金」，用土地利益轉換成太陽光電利益，包裹在綠電裡，不管是地方性政客，還是投資的資本家都想分一杯羹。賴強調，然而綠電的躉購還是用我們納稅人的錢，等於是去幫這些人充當資本或進行不法情事。

另對於台電4月18日以每度電10元的高價，跟民生電廠買電；經濟部長王美花24日於立法院經濟委員會上表示，當天啟動「需量電價」機制，是期望維持備轉容量率、處於黃燈範圍，屬「買保險」的概念，當天不是沒有電，並強調台電啟動需量電價機制非常態。