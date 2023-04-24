炎亞綸遞出辭呈。（好看娛樂提供）

浩子交出辭辭信。（好看娛樂提供）

由庹宗康、姚元浩、炎亞綸、吳映潔、浩子、莎莎組成的《嗨！營業中》，無預警於官方臉書頻道釋出重要成員集體辭職影片。眾人氣氛凝重，姚元浩更是寫下我不幹了甩頭走人，吳映潔不捨的遞出辭職信向合夥人道別，莎莎的辭職信上更寫著「本人已從「柴城那裡」解除職務，後會有期」。

第一季的《嗨！營業中》沒有劇本讓藝人們真正做自己，每個反應都是真實的捕捉，因為掌握最佳流量密碼播出期間創造高收視屢創佳績並在網路引起高度討論。

影片片尾公布《嗨！營業中2》上檔時間為5月20日起每周六台視晚上8：00首播 、 晚上 10：00 於Netflix 上架、5月21日起每周日衛視中文台晚上8：00播出。此影片引起網友廣大討論，究竟《嗨！營業中2》卡司是否換血或是故作玄虛讓人十分好奇。

針對釋出的最新影片，所屬出品公司好看娛樂回應《嗨！營業中2》已經在台東部落開拍，《嗨！營業中2》就像是大家庭一樣會越來越壯大，會有新的人加入，呈現更多元的新鮮感，請大家期待《嗨！營業中2》將碰撞出更新奇的火花。