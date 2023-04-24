新北市長侯友宜24日上午指出，基北北桃早已是共同生活圈，4座城市每年使用公共運輸高達15億人次，公共運輸定期票擴大實施後，提供的公共運輸系統路線總長度、總站數等服務規模為全國最大、使用人數亦為全國最多，讓生活圈各種需求族群，包含南部北漂就業、就學及國內外觀光客都可以來使用，不設限基北北桃市民，真正實現人民期待。

新北市長侯友宜上午出席「2023基北北桃公共運輸合作發展論壇」並和四市的副市長合影。圖/新北市政府提供

侯友宜並籲請中央應審慎評估，適度編列中央總預算支應，以高瞻遠矚的政策心態，建構台灣永續的綠色運輸環境之外，在公共運輸駕駛人力、車輛設備和行政作業上，中央也應給予更多協助，以維持公共運輸最佳服務品質。

由新北市政府主辦的「2023基北北桃公共運輸合作發展論壇」今（24日）登場，基北北桃四市副市長共同簽署合作協議，並由四市交通首長與專家學者們一同研討「公共運輸定期票與公共運輸品質」與「城鄉地區綠色運輸導入與發展」兩大主題，還特別邀請北區區域運輸發展研究中心主任、國立陽明交通大學運輸與物流管理學系教授暨邱裕鈞，以「公共運輸區域合作發展的機會與挑戰」進行專題演講。

侯友宜表示，基北北桃區域土地面積3678平方公里，是台灣土地的十分之一，戶籍人口有911萬人，如再加上常住人口將超過1000萬人，更是台灣總人口百分之40以上；他說，基北北桃區域內軌道運輸服務長達357公里，設置了214個車站，市區公車更多達971條路線，加上數十條國道及公路客運，每年總行駛里程高達3.6億車公里，可繞地球9000圈，還有3462處公共自行車租賃站，公共運輸服務規模堪稱全國最大。

侯友宜說，上周前往新加坡參訪拜會，了解到新加坡公共運輸市占率達60%以上，也感受到新加坡是一個具有公共運輸高服務品質與高使用率的大都會城市氛圍。基北北桃民眾往來頻繁，公共運輸的積極發展整合，不僅有助於基北北桃區域的均衡發展，更帶動台灣整體生活便利與經濟起飛，基北北桃千萬人生活圈共榮共好，也將帶動台灣會更好。

侯友宜並指出，雙北市早在2018年4月率先推出的1280公共運輸定期票，雖然每年投入10億元以上補貼款，但每年購買定期票民眾達30萬張以上，基北北桃絕對具有豐富的公共運輸操作經驗與實戰能力，可以攜手合作來推動符合民眾需求的公共運輸定期票。

新北市交通局長鍾鳴時表示，基北北桃四市於今(112)年2月份正式成立「基北北桃公共運輸發展平台」，共同研訂公共運輸定期票推動方向與做法，提出定期票1200元涵蓋國道客運、台鐵、桃捷與雙北捷運(含輕軌)、公車、公用自行車、渡輪等公共運輸交通工具，預計7月實施上路；他說，1200定期票實施後，現行尖峰通勤時間已相當擁擠的臺鐵、公車等勢必更造成衝擊，希望台鐵、捷運、國道客運、公車及YouBike等所有業者要為提升運能預為準備，以面對公共運輸使用率提升後的挑戰，因為交通不是只有提供移動，而是讓民眾感受更貼心的優質服務。