為達2050淨零碳排並兼顧能源供給安全，去年7月6日歐洲議會投票通過歐盟提案，將天然氣與核能列為綠色能源，列入綠色投資項目。原能會今（24）日指出，國際趨勢仍以綠能為主，但民主國家發展核能相對困難。立委痛批，日本、韓國，以及歐洲許多國家都在擴大發展核能，「這些國家不是民主國家」？

立法院司法及法制委員會今日併案審查「核能安全委員會組織法草案」及「國家原子能科技研究院設置條例草案」。

國民黨立委曾銘宗質詢起頭便問，核電是重要的能源來源，但廢除核能真的是全球180多國的發展趨勢？日本原本因為福島核災選擇廢核，現在是否一樣堅定廢核？哪些國家是真的廢核？

原能會副主委劉文忠回應，目前的國際趨勢是以發展綠能為主，在民主國家中，核能佔比確實是在往下走，日本目前是重啟核電，恢復運轉。

劉文忠說，德國因為俄烏戰爭導致天然氣供應出現問題，後來德國政府決定延役核電大概4個月，目前德國看起來是走向明確廢核，全球真正廢核的國家為德國和義大利。

國民黨立委鄭正鈐表示，俄烏戰爭使得天然氣價格飆漲，也讓全球重新思考核電的價值，加拿大、日本、美國、法國、捷克、波蘭等也有延役核能的狀況，韓國也已把小型模組化核反應爐納入新世代技術的研發，歐盟更將核能列為綠能，台灣強調非核價值，但國際已經有所調整，台灣的能源政策是否會因為核能新技術有所調整？

劉文忠表示，小型化核電廠的緊急應變區會縮小，雖然較為安全，但民眾能否接受是討論重點，經濟部也會有所評估，但民主國家要推動核能發展相對困難。

鄭正鈐說，難道美國、日本、韓國、法國等國家都不是民主國家？這些國家在核能政策上都有調整了，說民主國家難發展核能根本是打臉自己。