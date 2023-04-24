台積電高雄廠原28奈米製程規畫，改切入先進製程。高市議會國民黨團今（24）日在議會市政總質詢時狠酸，市長陳其邁只會畫大餅，還送上「金雞母」道具、誠實豆沙包，希望台積電真的到高雄。（柯宗緯攝）

高雄市長陳其邁強調，事先有掌握台積電改為先進製程，至於進度期程尊重投資方。（柯宗緯攝）

台積電高雄廠原28奈米製程規畫，改切入先進製程。高市議會國民黨團今（24）日在議會市政總質詢時狠酸，市長陳其邁只會畫大餅，還送上「金雞母」道具、誠實豆沙包，希望台積電真的到高雄。陳其邁強調，事先有掌握台積電改為先進製程，至於進度期程尊重投資方。

高市議會國民黨團總召陳美雅表示，高雄市民期待台積電這隻金雞母到高雄，但金雞真的來下蛋了嗎？因此特地送「金雞母」道具，希望金雞來下蛋，帶動更多產業發展，同時送上誠實豆沙包要求市長及官員要誠實面對、謙卑以對。

國民黨高市議員白喬茵質疑，台積電變為先進製程，是否排擠到民生用水？對此，陳其邁答詢掛保證，不會影響到民生用水，再加上有兩座再生水廠供應10.5萬噸，足以因應台積電所提出的4.5萬噸需求。白喬茵也強調，身為在野黨監督市政天經地義，要市長好好正視側翼亂帶風向說「國民黨只會阻礙高雄」。

國民黨高市議員黃紹庭認為，市府沒有事先掌握到台積電高雄廠變成先進製程，以及為何28奈米不來高雄投資，是因水電、土地等問題嗎？陳其邁答詢說，第一時間就知道台積電改投資先進製程，但在法說會前、台積電也還沒宣布，無法代為發言，至於變更計畫則是台積電因應海外市場需求而調整。

國民黨高市議員鍾易仲則狠批，經發局長廖泰翔先前一再公開說台積電28奈米要來，導致房價高漲，經發局長的一句話就會改變高雄的投資環境及帶給房地產變化，他要求陳其邁撤換經發局長。對此，陳其邁緩頰說，大家都很辛苦，台積電來大家都很歡迎，絕口不談去留問題。

針對台積電高雄設廠進度，陳其邁今在議會聯訪時也強調，「應該由台積電說明，我要尊重投資方」。至於水電、交通、行政協助等，市府都會盡力來協助，像是台積電繪使用楠梓、橋頭兩座再生水廠，加上自己的淨水再生設備，而台積電供電跟科學園區都是雙迴路系統，有本身不斷電系統，以高雄過去發電500億度只用了62％，電力部分沒有問題。

交通部分，陳其邁指出，上周與交通部、行政院溝通也會因應廠區製程調整，包括聯外道路交通的改善，原則上會在楠梓交流道到未來楠梓科學園區新建一個專用道引道確保交通運輸，對環境衝擊降到最低，與台積電方面都有保持密切聯繫，希望確保對方投資過程中，降低風險、如期如質進行。